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Isparta Belediye Başkanı'nın attan düşen kızı beyin kanaması geçirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 34 yaşındaki kızı Mürüvvet Başdeğirmen attan düşüp beyin kanaması geçirdi. Acilen ameliyata alınan Başdeğirmen 72 saat uyutulacak.

Giriş: 16.05.2023 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta Belediye Başkanı'nın attan düşen kızı beyin kanaması geçirdi
Belediye Başkanı'nı kahreden olay! Acilen ameliyata alındı
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DHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), attan düşüp beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup, gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Olay, 13 Mayıs'ta, merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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