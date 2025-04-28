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        Haberler Gündem Güncel İSPARK'a ait 36 otopark kapatıldı | Son dakika haberleri

        İSPARK'a ait 36 otopark kapatıldı

        İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 23:18 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:18
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        İSPARK'a ait 36 otopark kapatıldı
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        İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

        Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

        Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

        Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkının girişinde bulunan dubanın üzerine "Kapalı, mühürlü" yazısının yer aldığı kağıt yapıştırıldığı görüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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