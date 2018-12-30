Süper Lig'in ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden ve devreyi 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Nice'ten ayrılmak üzere olan Mario Balotelli'nin peşinde olduğunu yazdı.

Fransız ekibinin son idmanına katılmayan İtalyan golcüyle ilgili konuşan teknik direktör Patrick Viera, "Mario'ya geleceğini düşünmesi için izin verdik. Ona teklifler olacağının farkındayız. İki tarafı da memnun edecek bir karar almak istiyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılığı işaret etti. Mundo Deportivo'ya göre ara transferde iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, Balotelli'ye imza attırmak için girişimlerini sürdürüyor.