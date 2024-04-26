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        Haberler Dünya İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzeleri gönderecek

        İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzeleri gönderecek

        İspanya'da yayın yapan bir gazete, Madrid yönetiminin Kiev'e Patriot füzesi göndereceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:34
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        İspanya, Ukrayna'ya Patriot gönderecek
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        İspanya'da yayın yapan El Pais gazetesi, Madrid yönetiminin Ukrayna'ya az sayıda Patriot füzesi göndereceğini yazdı.

        Gazete, İspanya'nın uçaksavar rampaları vermeyi reddettiğini, ancak füze vereceğini söyledi. Savunma bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

        El Pais, İspanya'nın 2004 ve 2014 yıllarında Almanya'dan ikinci el olarak satın aldığı üç bataryaya sahip olduğunu belirtti.

        Bir İspanyol diplomatik kaynak yabancı gazetecilere verdiği demeçte "Ukrayna'ya olan bağlılığımızı arttırmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

        Bu ayın başlarında Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy NATO üyelerine Ukrayna'nın Rus hava saldırılarına karşı koymak için en az yedi Patriot hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyerek Kiev'e askeri yardımlarını artırmaları çağrısında bulunmuştu.

        Avrupa Birliği bakanları hafta başında Ukrayna'ya nasıl daha fazla hava savunma sistemi sağlayabileceklerini araştırdıklarını söylemiş ancak Kiev'in en çok değer verdiği Patriot sistemleriyle ilgili somut vaatlerde bulunmaktan kaçınmıştı.

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