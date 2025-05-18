İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. Son oynanan El Clasico mücadelesinin Barcelona'nın kazanmasıyla puan farkı 7'ye çıkmış, geçtiğimiz hafta ise Barcelona şampiyonluğunu ilan etmişti. Peki Sevilla- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Sevilla- Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…