Real Madrid- Las Palmas maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada olan Real Madrid, oynadığı 19 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik, 2 mağlübiyetle 43 puan topladı. Öte yandan çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puanı olan Las Palmas, 14. sırada yer aldı. Karşılaşma öncesinde Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman ve hangi kanalda?