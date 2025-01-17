Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Las Palmas'ı konuk edecek. Barcelona ile oynadığı İspanya Süper Kupa finalini 5-2 kaybeden eflatun beyazlılar, dün Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo'yu normal süresi 2-2 biten maçta, uzatmalarda 5-2 yendi ve çeyrek finale yükselerek moral depoladı. Karşılaşmanın ardından Madrid ekibi gözlerini La Liga'da oynayacağı Las Palmas maçına çevirdi. Peki, Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları...
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Real Madrid- Las Palmas maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada olan Real Madrid, oynadığı 19 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik, 2 mağlübiyetle 43 puan topladı. Öte yandan çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puanı olan Las Palmas, 14. sırada yer aldı. Karşılaşma öncesinde Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Las Palmas maçı 19 Ocak Pazar günü 18.30'da oynanacak.
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REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Barnebau'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
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ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona maçında yedekte olan Arda Güler, dünkü Celta Vigo maçında 70. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra 2 asistle takımına katkı sağlayan milli yıldızımızın Las Palmas maçında da yedek başlayıp, sonradan süre alması bekleniyor.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe