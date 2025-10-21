İspanya La Liga'da 8. haftanın görünümü

İspanya La Liga'nın 8. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Celta Vigo ve Atl. Madrid mücadele etti.

Sevilla, kendi sahasındaki mücadelesinde Barcelona'yı mağlup ederek 4-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 13'e yükseltti.

Real Madrid, kendi sahasında Villarreal takımını ağırladı. Real Madrid karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 21'e yükseltti. Konuk ekip Villarreal ise 16 puanda kaldı.

Zorlu deplasman atmosferinde Atl. Madrid, rakibi Celta Vigo ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Atl. Madrid 13 puana ulaşırken Celta Vigo ise 6 puana yükseldi.

Barcelona, Sevilla'yı 4-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 19 yaparken Sevilla ise 13 puanda kaldı.

Osasuna, zorlu mücadelede rakibi Getafe'yi 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Levante, 8. haftada oynanan mücadelede Oviedo'nu 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Levante böylece 8 puana yükseldi. Levante'yi ağırlayan Oviedo ise 6 puanda kaldı.

Girona evinde konuk ettiği Valencia 'i 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.