Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 8. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 8. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 8. hafta heyecanı tamamlandı. Real Madrid, Sevilla, Barcelona ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle kapattı. İşte İspanya La Liga'da 8. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya La Liga'da 8. haftanın görünümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya La Liga'nın 8. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Celta Vigo ve Atl. Madrid mücadele etti.

        Sevilla, kendi sahasındaki mücadelesinde Barcelona'yı mağlup ederek 4-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 13'e yükseltti.

        Real Madrid, kendi sahasında Villarreal takımını ağırladı. Real Madrid karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 21'e yükseltti. Konuk ekip Villarreal ise 16 puanda kaldı.

        Zorlu deplasman atmosferinde Atl. Madrid, rakibi Celta Vigo ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Atl. Madrid 13 puana ulaşırken Celta Vigo ise 6 puana yükseldi.

        Barcelona, Sevilla'yı 4-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 19 yaparken Sevilla ise 13 puanda kaldı.

        Osasuna, zorlu mücadelede rakibi Getafe'yi 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Levante, 8. haftada oynanan mücadelede Oviedo'nu 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Levante böylece 8 puana yükseldi. Levante'yi ağırlayan Oviedo ise 6 puanda kaldı.

        Girona evinde konuk ettiği Valencia 'i 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Ath. Bilbao evinde konuk ettiği Mallorca'yı 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Alaves, rakibi Elche'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 11'e yükseltti.

        R. Betis, 8. haftada oynanan mücadelede Espanyol'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Betis böylece 15 puana yükseldi. R. Betis'i ağırlayan Espanyol ise 12 puanda kaldı.

        R. Vallecano, deplasmanda R. Sociedad'ı 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 8. Haftanın Sonuçları
        03.10.2025 22:00
        Osasuna
        2
        Getafe
        1
        İY(1-1)
        04.10.2025 15:00
        Real Oviedo
        0
        Levante
        2
        İY(0-1)
        04.10.2025 17:15
        Girona
        2
        Valencia
        1
        İY(1-0)
        04.10.2025 19:30
        Athletic Bilbao
        2
        Mallorca
        1
        İY(1-0)
        04.10.2025 22:00
        Real Madrid
        3
        Villarreal
        1
        İY(0-0)
        05.10.2025 15:00
        Deportivo Alaves
        3
        Elche
        1
        İY(0-0)
        05.10.2025 17:15
        Sevilla
        4
        Barcelona
        1
        İY(2-1)
        05.10.2025 19:30
        Espanyol
        1
        Real Betis
        2
        İY(1-0)
        05.10.2025 19:30
        Real Sociedad
        0
        Rayo Vallecano
        1
        İY(0-0)
        05.10.2025 22:00
        Celta Vigo
        1
        Atletico Madrid
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 8. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		8 7 0 1 21 10
        2
        Barcelona
        		8 6 1 1 19 13
        3
        Villarreal
        		8 5 1 2 16 6
        4
        Real Betis
        		8 4 3 1 15 5
        5
        Atletico Madrid
        		8 3 4 1 13 5
        6
        Sevilla
        		8 4 1 3 13 4
        7
        Elche
        		8 3 4 1 13 2
        8
        Athletic Bilbao
        		8 4 1 3 13 0
        9
        Espanyol
        		8 3 3 2 12 0
        10
        Deportivo Alaves
        		8 3 2 3 11 1
        11
        Getafe
        		8 3 2 3 11 -2
        12
        Osasuna
        		8 3 1 4 10 -1
        13
        Levante
        		8 2 2 4 8 -1
        14
        Rayo Vallecano
        		8 2 2 4 8 -2
        15
        Valencia
        		8 2 2 4 8 -4
        16
        Celta Vigo
        		8 0 6 2 6 -3
        17
        Real Oviedo
        		8 2 0 6 6 -10
        18
        Girona
        		8 1 3 4 6 -12
        19
        Real Sociedad
        		8 1 2 5 5 -5
        20
        Mallorca
        		8 1 2 5 5 -6

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 9. Hafta Maçları
        17.10.2025 22:00
        Real Oviedo
        Espanyol
        18.10.2025 15:00
        Sevilla
        Mallorca
        18.10.2025 17:15
        Barcelona
        Girona
        18.10.2025 19:30
        Villarreal
        Real Betis
        18.10.2025 22:00
        Atletico Madrid
        Osasuna
        19.10.2025 15:00
        Elche
        Athletic Bilbao
        19.10.2025 17:15
        Celta Vigo
        Real Sociedad
        19.10.2025 19:30
        Levante
        Rayo Vallecano
        19.10.2025 22:00
        Getafe
        Real Madrid
        20.10.2025 22:00
        Deportivo Alaves
        Valencia
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        Habertürk Anasayfa