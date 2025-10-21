İspanya La Liga'da 8. haftanın görünümü

İspanya La Liga'da 8. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 8. hafta heyecanı tamamlandı. Real Madrid, Sevilla, Barcelona ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle kapattı. İşte İspanya La Liga'da 8. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İspanya La Liga'nın 8. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Celta Vigo ve Atl. Madrid mücadele etti.
Sevilla, kendi sahasındaki mücadelesinde Barcelona'yı mağlup ederek 4-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 13'e yükseltti.
Real Madrid, kendi sahasında Villarreal takımını ağırladı. Real Madrid karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 21'e yükseltti. Konuk ekip Villarreal ise 16 puanda kaldı.
Zorlu deplasman atmosferinde Atl. Madrid, rakibi Celta Vigo ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Atl. Madrid 13 puana ulaşırken Celta Vigo ise 6 puana yükseldi.
Barcelona, Sevilla'yı 4-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 19 yaparken Sevilla ise 13 puanda kaldı.
Osasuna, zorlu mücadelede rakibi Getafe'yi 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Levante, 8. haftada oynanan mücadelede Oviedo'nu 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Levante böylece 8 puana yükseldi. Levante'yi ağırlayan Oviedo ise 6 puanda kaldı.
Girona evinde konuk ettiği Valencia 'i 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Ath. Bilbao evinde konuk ettiği Mallorca'yı 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Zorlu müsabakada ev sahibi Alaves, rakibi Elche'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 11'e yükseltti.
R. Betis, 8. haftada oynanan mücadelede Espanyol'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Betis böylece 15 puana yükseldi. R. Betis'i ağırlayan Espanyol ise 12 puanda kaldı.
R. Vallecano, deplasmanda R. Sociedad'ı 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.