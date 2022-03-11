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İspanya İnaki Pena'yı konuşuyor! Barcelona Galatasaray maçına damga vurdu! - Son dakika Galatasaray haberleri

İspanya'da geceye Pena damgasını vurdu: Pena'nın bonservisini alın

Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında Galatasaray kendini buldu. Kalede Pena devleşti, sarı-kırmızılılar saha avantajını eline geçirdi. İspanyol basını Galatasaray'ın savunmasını göklere çıkarıp Pena'ya övgüler yağdırdı. Barça cephesinden ise Pena için çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar

11.03.2022 - 09:49 | Güncelleme: FUTBOL

  • Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı ve rövanş için Türkiye'yi fazlasıyla umutlandırdı. Organizasyonda çeyrek finale kalacak takım, 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında belli olacak.

  • Nou Camp'ta sarı-kırmızılı takım, savunmada hata yapmadı, biri frikikten diğeri çaprazdan Depay'ın çektiği iki şutta Pena başarılıydı. İkinci yarıda Frenkie De Jong direğe takıldı, üst üste kaleyi bulan şutlarda ve ortalarda Pena başarılıydı. 

  • "PENA'NIN BONSERVİSİNİ ALIN"

    Devre arasında Barcelona'dan kiralanan İnaki Pena dün eski takımına karşı devleşti. 23 yaşındaki file bekçisi yaptığı 4 kurtarış ile Katalan ekibine gol şansı vermezken iki kez de yumrukla top uzaklaştırdı. 

  • Ayrıca kullandığı 40 pasta %77 isabet kaydeden file bekçisini tribünler alkışlarla soyunma odasına gönderdi. Sosyal medyada da Galatasaray taraftarı, Muslera'nın veliahtı olarak Pena'yı gösterip bonservisinin alınmasını istedi.

  • Pena serbest vuruştan gelen topu böyle kurtararak maçın kahramanı oldu.

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