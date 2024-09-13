İspanya ile diplomatik kriz yaşayan Venezuela, Madrid Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İspanya ile giderek artan diplomatik kriz sebebiyle Madrid Büyükelçisi Gladys Gutierrez'in geri çağrıldığını, Caracas'taki İspanya Büyükelçisi Ramon Santos ile de bugün Bakanlığa çağrılarak görüşüleceğini açıkladı.

Gil, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in, Venezuela Devlet Başkanı Maduro için "diktatör" ifadesini kullandığını ve bu nedenle büyükelçilerini geri çağırma kararı aldıklarını belirterek, Robles'in bu sözlerinin "küstahça, kaba ve iç işlerine müdahale" olduğunu savundu.

Albares: "Kardeş Venezuela halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruz"

REKLAM

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, RNE radyosuna yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Edmundo Gonzalez'i Devlet Başkanı olarak sadece Ekvador ve Panama'nın tanıdığını, İspanya'nın gerek bölgedeki gerekse AB ülkeleriyle hareket ederek Venezuela'da demokrasi, özgürlük ve refah için çalıştığını söyledi.

Albares, "Bir büyükelçiyi çağırmak ve istişare yapmak, her devletin egemen bir kararıdır." diyerek, kardeş Venezuela halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini vurguladı.