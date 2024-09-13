Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya ile diplomatik kriz yaşayan Venezuela, Madrid Büyükelçisi'ni geri çağırdı | Dış Haberler

        İspanya ile diplomatik kriz yaşayan Venezuela, Madrid Büyükelçisi'ni geri çağırdı

        Muhalif lider Edmundo Gonzalez'i Madrid'e getirerek açık destek veren ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "diktatör" diye tanımlayan İspanya hükümeti ile diplomatik kriz yaşayan Venezuela, istişare için büyükelçisini geri çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya ile Venezuela arasında diplomatik kriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İspanya ile giderek artan diplomatik kriz sebebiyle Madrid Büyükelçisi Gladys Gutierrez'in geri çağrıldığını, Caracas'taki İspanya Büyükelçisi Ramon Santos ile de bugün Bakanlığa çağrılarak görüşüleceğini açıkladı.

        Gil, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in, Venezuela Devlet Başkanı Maduro için "diktatör" ifadesini kullandığını ve bu nedenle büyükelçilerini geri çağırma kararı aldıklarını belirterek, Robles'in bu sözlerinin "küstahça, kaba ve iç işlerine müdahale" olduğunu savundu.

        Albares: "Kardeş Venezuela halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruz"

        REKLAM

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, RNE radyosuna yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Edmundo Gonzalez'i Devlet Başkanı olarak sadece Ekvador ve Panama'nın tanıdığını, İspanya'nın gerek bölgedeki gerekse AB ülkeleriyle hareket ederek Venezuela'da demokrasi, özgürlük ve refah için çalıştığını söyledi.

        Albares, "Bir büyükelçiyi çağırmak ve istişare yapmak, her devletin egemen bir kararıdır." diyerek, kardeş Venezuela halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini vurguladı.

        İspanya Meclisi, hafta başında aldığı kararla İspanya hükümetinden Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımasını ve hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını istemişti.

        Hükümet, şimdilik böyle bir adım atmayacağını açıklamıştı.

        Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise İspanya ile "diplomatik, ekonomik ve ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkesini terk etmelerini istemişti.

        Edmundo Gonzalez'in Madrid'e getirilişi

        İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkartılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i, eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e getirmişti.

        REKLAM

        İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağı bildirilen Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince Nicolas Maduro'nun devlet başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunarak sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

        Venezuela'da savcılık, "komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı" gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

        "Yasalara itaatsizlik" iddiasıyla üç kez savcılığa ifadeye çağırılan ancak can güvenliğinin bulunmadığı gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

        Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

        İspanya hükümeti de Venezuela'daki seçimlerin kayıtları "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağını ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara önderlik edeceğini duyurmuştu.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İspanya
        #Venezuela
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Habertürk Anasayfa