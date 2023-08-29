İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e tepkiler sürüyor: Annesi açlık grevine başladı!

Bejar, oğluna karşı "insanlık dışı bir cadı avı başlatıldığını" ileri sürdü. Kilise önünde toplanan Rubiales'in yakınları ile ve bazı vatandaşlar da destek için gösteri yaptı. Göstericiler, Hermoso'nun şimdiye kadar üç kez ifade değiştirdiğini belirtip, milli futbolcuya kutlama sırasındaki olayla ilgili "doğruyu söyleme" çağrısı yaptı.