İspanya'dan Beşiktaş için Reguilon iddiası!
Tottenham'ın İspanyol sol beki Sergio Reguilon için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanya'dan yeni bir iddia geldi.
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İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Tottenham'ın sol beki Sergio Reguilon ile ilgileniyor.
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Aynı şekilde Galatasaray'ın da bu transfer için devrede olduğu öne sürüldü.
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Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, siyah-beyazlı formayı giyebileceği belirtildi.
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Bu sezon sadece 5 maçta 242 dakika sahada kalabilen tecrübeli oyuncu, takımdan ayrılmak için kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.