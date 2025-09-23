Habertürk
        İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası!

        La Liga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu sezon takımında ve milli takımında çıktığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 16:02 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:02
        İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası!
        Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, yeni sezona oldukça formda bir giriş yaptı.

        İspanya La Liga'da 4 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 4 kez ağları havalandırdı. Bu süreçte Kosova Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, milli takım ile de 1 kez ağları havalandırdı.

        Muriqi, bu sezon toplam 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Vedat Muriqi'nin, kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

