İspanya'da Rubiales'e tepkiler sürüyor

RFEF Başkanı'nın bugünkü açıklamalarını "üzücü ve hayal kırıklığı" olarak yorumlayan İglesias, "Milli formayı giymek kariyerimde olan en büyük şeydi. Bir daha giyecek miyim bilemiyorum ama bazı şeyler değişene ve bu tip olayların cezasız kalmadığını görene kadar milli formayı giymeme kararı aldım. Daha adil, insani ve düzgün bir futbol için." ifadelerini kullandı.