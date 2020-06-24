İspanya’nın Valencia kenti bir restorasyon faciasıyla gündeme geldi. Barok döneminin önemli ressamlarından Bartolomé Esteban Murillo’nun 17. Yüzyılda resmettiği Meryem’in Kusursuz Gebeliği (The Immaculate Conception of Los Venerables) isimli tablosunun kopyasını satın alan bir koleksiyoner, restorasyon için 1.200 Euro’ya anlaştı. Ancak tablo bir uzman yerine mobilya restoratörüne emanet edilince sonuç hüsran oldu. Resmi kurtarmak için ikinci bir girişimde daha bulunuldu ve resim tanınmayacak hale geldi. İspanyada’ki restorasyon uzmanları, tablonun son halini kınadı.
İspanya Restorasyoncular ve Tarihi Eser Koruyucuları Meslek Kurumu (ACRE) Başkan Yardımcısı Maria Borja, bu tarz faciaların 'düşünülenden çok daha fazla' yaşandığını belirtti.
Ülkedeki bu son restorasyon faciası 2012’de meydana gelen ‘Maymun İsa’ skandalını akıllara getirdi.
Ressam Elias Garcia Martinez'in ‘Ecce Homo’ (İşte İnsan) adlı freskini tek başına restore etmeye çalışan 81 yaşındaki Cecilia Gimenez, İsa'nın yüzünü tanınmayacak hale getirince belediyeden yardım istemişti. Ancak sanat eseri o kadar kötü restore edilmişti ki, ‘Maymun İsa’ olarak anılmaya başlamıştı.
DİNİ ESERLERİ İLE TANINIYOR
1617 yılında İspanya'nın Sevilla kentinde dünyaya gelen Bartolomé Esteban Murillo dini eserleri ile tanınmasına rağmen kadın ve çocuklar resimleriyle sanat çevrelerinde ilgi görüyor. Francisco de Zurbaran ile birlikte İspanya Barok Çağının en büyük dini ressamı kabul edilen Murillo, incelik ve güzelliğin anlatımına oldukça önem vermiştir. Sanatçının eserleri Fransızların akınları ve 1836’da Tarikat mal mülklerine el konulması dolayısıyla yeterince korunamamıştır.
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