İspanya'da gündem oldu: Arda Güler'den Mbappe'ye tepki! - Futbol Haberleri

İspanya'da gündem oldu: Arda Güler'den Mbappe'ye tepki! - Futbol Haberleri

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i 3-0'lık skorla geçti. Arda Güler, karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girerken etkili futboluyla beğenileri topladı.

Fakat Arda Güler, oyununun dışında Fransız futbolcu Mbappe'ye gösterdiği tepkiyle bu kez gündem oldu.

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Real Madrid'de eleştirilerin odağındaki isim Mbappe, takımının kazandığı penaltı öncesi müsait durumda olan Arda Güler'e yine pas vermedi.

Arda Güler could have scored very easily. He is waiting there alone. Why is it not a pass ❓🤔 pic.twitter.com/RMnoXpVzTD — FanCris🇻🇳 (@Boicr9) January 25, 2025

Daha sonra kullandığı penaltıyı gole çeviren Fransız oyuncu, golü kutlarken Arda Güler o anda arkasını dönerek Mbappe'nin sevincine ortak olmadı.

Arda Güler'in bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, birçok taraftar Arda'ya bu hareketinden dolayı destek verdi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 remi maçta görev alan Arda Güler, 873 dakika sahada kalırken takımına da 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.