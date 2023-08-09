İspanya'da gündem Arda Güler! Lionel Messi ile kıyaslandı, 5 kişilik listede yer aldı

Listede 18 yaşındaki milli yıldızın yanı sıra, Real Madrid'in bir diğer yeni transferi Jude Bellingham, Atletico Madrid'e transfer olan Cesar Azpilicueta, Real Sociedad'a geçiş yapan Andre Silva ve Barcelona'nın yeni yıldızı İlkay Gündoğan da yer aldı.