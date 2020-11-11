İspanya'da bir restorasyon faciası daha! Trump'a benzetildi - Haberler

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Restorasyon çalışmalarıyla sosyal medyada yer edinen İspanya'da bir restorasyon faciası daha yaşandı.

Ülkenin Palencia kentinde 20. yüzyılın başlarından kalan tarihi binanın üzerindeki heykel, yenilenme sırasında tanınmayacak hale geldi.

DONALD TRUMP'A BENZETENLER OLDU

Gülümseyen kadın heykeli restorasyonun ardından mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi. Karikatür gibi görünen heykel, sosyal medyada alay konusu oldu.

Restorasyon, faciası Facebook'ta paylaşıldıktan sonra ortaya çıktı.

Yerel ressam Antonio Guzman Capel, restorasyona tepki göstererek, "Fotoğraflar biraz bulanık ama gayet iyi anlaşılıyor. Palencia'nın en sembolik binalarından birinde bulunan heykel çizgi film karakterine benziyor" dedi.

Heykelin restore edilmiş hali 'çocukların kumsallarda yaptığı heykellere' ve 'anaokullarında çocukların hamurdan yaptığı şekillere' de benzetildi.

Şu an Unicaja bankasına ev sahipliği yapan, 1919 yılından kalma ve koruma altında olan binada bulunan heykelin restorasyonundan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.

MAYMUN İSA AKILLARA GELDİ

Ülkedeki bu son restorasyon faciası 2012'de meydana gelen 'Maymun İsa' skandalını akıllara getirdi. Ressam Elias Garcia Martinez'in 'Ecce Homo' (İşte İnsan) adlı freskini tek başına restore etmeye çalışan 81 yaşındaki Cecilia Gimenez, İsa'nın yüzünü tanınmayacak hale getirince belediyeden yardım istemişti. Ancak sanat eseri o kadar kötü restore edilmişti ki, 'Maymun İsa' olarak anılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda da mobilya tamircisi, 17. yüzyıldan kalma Meryem’in Kusursuz Gebeliği tablosunun reprodüksiyonunu restore etmek isterken eseri tanınmaz hale getirmişti.