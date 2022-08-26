İspanya'da 5 bine yakın kişi aşırı sıcaklardan öldü

İspanya'da sıcak hava rekorlarının kırıldığı bu yaz boyunca aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 600'ü bulduğu belirtildi.

Enstitüden yapılan açıklamada, aşırı sıcakların neden olduğu bu ölüm sayısının son 5 yılın ortalamasının 3 katına, şimdiye kadar rekor olarak kabul edilen, aynı dönemde 2017'de tespit edilen ölümlerin de 2 katına denk geldiği bildirildi.

Açıklanan ölüm sayısının tahmini olduğunu ancak resmi kurumların verilerine göre hesaplama yapıldığından doğru sonuçlara ulaşıldığını ifade eden uzmanlar, Devlet Meteoroloji Ajansının kayıtlarında mayıs, haziran ve temmuzun geçmiş yıllardaki aynı döneme nazaran yüzde 60 daha sıcak olduğuna işaret etti.