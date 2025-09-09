İspanya Bisiklet Turu'nda Filistin protestosu sürüyor

Yol bisikleti yarış takviminde İtalya ve Fransa’dan sonra 3. büyük tur olan İspanya Bisiklet Turu (La Vuelta) Filistin protestoları ile sürüyor.

İsrail takımı Israel-Premier Tech'in turda yarışlara istemeyen protestocular, "soykırıma hayır" yazılı pankartlarla İsrail takımına tepki göstermişti.

Turun 16. etabına da protestolar damgasını vurdu. Protestocuların tepkilerini artırmaları sonucu etap 8 kilometre kadar kısaltıldı.

"Çok yaşa özgür Filistin" sloganları atan protestocuların ağaçları devirdiği ve yolu kapatmaya çalıştığı aktarıldı.

Israel-Premier Tech takımının sahibi iş insanı Sylvan Adams'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın olduğu bildirilmişti.

Turun takım zaman karşı etabında İsrail takımının önü kesilmişti. Bir başka etapta da bir sporcu protestolar sırasında düşmüştü.

İsrail hükümeti, Gazze konusunda gösterdiği tavır ile Avrupalı devletler arasında ön plana çıkıyor.

İsrail'e yönelik 9 maddelik bir yaptırım paketi açıklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez "İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir." demişti.

