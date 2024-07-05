İspanya: 57 - Türkiye: 59 | MAÇ SONUCU
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.
Türkiye, İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Milliler, yarı finalde yarın saat 20.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Maripier Malo (Kanada), Carlos Velez (Kolombiya)
İspanya: Villar 3, Kemu 3, Del Pino 6, Campoy 8, Platteeuw 6, Garcia-Plata 4, Huelves, Gimenez 20, Blanco 3, Del Castillo, Gomez 4
Türkiye: Rrezon Elezay 9, Mete Paçacı, Mert Kocagözoğlu 9, Yavuz Selim Kara 8, Kaan Onat 16, Cengiz Coşkun 4, Atahan Akbaş, Derin Can Üstün 13, Aldin Türkoğlu, Emirhan Serbest, Ahmet Arda Aydın
1. Periyot: 16-26
Devre: 35-34
3. Periyot: 44-49
4. Periyot: 57-59