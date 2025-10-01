Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek: Samandıra'da hiçbir sorun yok - Futbol Haberleri

        İsmail Yüksek: Samandıra'da hiçbir sorun yok

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemde kulüp içinde sorunlar olduğu şeklinde çıkan iddiaları yalanlayan İsmail, "Samandıra'da hiçbir sorun yok. Bir gün gelin bakın. Tesisin içinde mükemmel bir ortam var" dedi.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:42
        "Samandıra'da hiçbir sorun yok"
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın saat 19.45’te Nice’i konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerin kendisine katkı sağladığını belirten İsmail Yüksek, “Tabii ki büyük bir camiada oynuyoruz, Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe’de her zaman en iyiler oynar. İhtiyaç olduğunda yerine transfer yapılır. Öz eleştiri yapıyorum. Çok iyi performanslar göstersek böyle ihtiyaçlar olmazdı. Gelen oyuncuların bana katkı sağladığını düşünüyorum. Kendimi geliştirmem gereken ve eksikliklerim olduğunu biliyorum. Ekstra çalışmalar da yapıyorum. Saha içinde de elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Elbette transferler olacak. Belki ben de gideceğim, transferler olacak. Burada önemli olan Fenerbahçe ve Fenerbahçe’nin çıkarları” sözlerini kullandı.

        REKLAM

        "SAMANDIRA’DA HİÇBİR SORUN YOK"

        Samandıra’da huzursuzluk olduğu iddialarının sorulması üzerine İsmail, “Bu durum beni biraz çelişkiye sokuyor. Bazen böyle haberler çıkıyor. Haberleri okuyorum ama Samandıra’daki neşe ortamını görünce apayrı bir durum. Bu tarz haberler oluyor. İşler kötü gidince insanlar sizi dibe çekmeye çalışıyor. Bizim bu duruma mahal vermememiz gerekiyor. Fenerbahçe’nin büyüklüğü de buradan geliyor. Samandıra’da hiçbir sorun yok. Bir gün gelin bakın. Tesisin içinde mükemmel bir ortam var. Bilardo ve masa tenisi turnuvaları yapıyoruz. Maç kampları da mükemmel geçiyor. Hiçbir sorun yok. Ben 4 senedir Samandıra’nın içindeyim. Çalışanlarıyla beraber mükemmel bir ortam var” cevabını verdi.

        "VERİLEN DESTEK DAHA ÖNEMLİYDİ"

        Ligde Antalyaspor ile oynanan maçta Talisca’nın penaltı kullanacağı anda taraftarlardan gelen tepkinin ardından olan desteği hakkında konuşan 26 yaşındaki futbolcu, “Tepkilerin en büyük sebebi son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar. Bir tek oyuncu olmasına katılmıyorum. Taraftarımızdan büyük bir beklenti var. Biz de bu beklentinin içerisindeyiz. Penaltı pozisyonundaki olay bizi üzdü. Ben olaya hakeme tepki olarak bakmak istiyorum. Ters bir düşünceye girmek istemiyorum. Sonrasında verilen destek çok daha önemliydi. Maçın kırılma anıydı. Maçın başından itibaren çok güzel bir destek vardı. Fenerbahçe taraftarı kötü olsanız da sonuna kadar sizi destekleyebiliyor. Farkı da bu zaten” şeklinde konuştu.

        "HER OYUNCUYA EŞİT SEVİYEDE VE POZİTİF YAKLAŞIYOR"

        Teknik direktör Domenico Tedesco’nun çok pozitif olduğuna değinen İsmail, “Hocanın gerçekten inanılmaz bir pozitif yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Maçtan sonra bir toplantı yaptık saha içinde. Orada bize çok güzel şeyler söyledi. En önemlisi birlik ve beraberlikti. Bu bize özgüven aşıladı. Saha içinde yapması diğer insanlara da mesajdı. Kendisi saha içerisinde çok çalışkan ve bunu oyunculardan da istiyor. Oynatmak istediği oyun, Fenerbahçe için çok olumlu bir oyun. Son maçta son ana kadar mücadele eden ve hücum oynayan bir Fenerbahçe vardı. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapabiliyor” sözlerini sarf etti.

        Son olarak taraftar desteğinden bahseden İsmail Yüksek, “Geçmiş yıllardan beri inanılmaz bir destek var. Beklenti var, istek var. Tepki gösterebiliyorlar bu da beklentiden dolayı olabiliyor. Büyük bir kulüpte oynuyorsanız bununla başa çıkabilmelisiniz. Birlik ve beraberlik sağlanınca ortaya inanılmaz bir şey çıkıyor. Avrupa deplasmanında da bizi desteklediler. Her yerdeler ve her zaman destek sağlıyorlar. Beklentinin farkındayız ve son ana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

