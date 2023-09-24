İsmail Kartal'dan tepki: Nasıl oluyor?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Maçtan önce de söylediğim gibi rakibi iyi analiz ettik. Kolay maç olmayacağını biliyorduk ama sahada bugün bizim bütün planlarımız tuttu. Maç başından sonuna kadar bütün oyun kontrolü elimizdeydi. Özellikle ilk devre birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı. Bunları golle sonuçlandıramadık ama 43. dakikada İrfan’ın attığı golle öne geçtik. İkinci yarıda da birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı. İyi vursak, final pasını daha iyi kullanabilsek buradan daha farklı galibiyetle de ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. İstatistiklerde olağanüstü üstünlüğümüz var. Zor deplasman. Alanya iyi takım. Maçta iyi mücadele oldu. 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

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"MAÇ MAÇ RAKİPLERİMİZİ ANALİZ EDİYORUZ"

Galibiyet serisinin 12 maça çıkmasıyla ilgili de İsmail Kartal, “Biz 12’ye, 15’e çıkmış bunlara bakmıyoruz. Biz maç maç rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz, her rakibe göre oyuncularımı motive ediyorum ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına da çok az zaman var. Çok da antrenman yapamayacak olmamıza rağmen oyuncularımıza en hızlı şekilde rakibi anlatarak, kendi yapacağımız işleri takımla çalışarak yine en iyi şekilde maça hazırlanacağız” diye konuştu.