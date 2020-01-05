05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarına başlayan yeşil-mavili takımda teknik direktör Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kadrosuna katacağı iddia edilen Alman futbolcu Podolski ile ilgili bir soruya, "Benim bir bilgim yok. Yönetim tarafından önüme böyle bir bilgi gelirse bunu değerlendiririz. Ama şu an Podolski gündemimizde yok." cevabını verdi.
Transfer çalışmalarının olduğunu aktaran İsmail Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar olacak. Bu akşam biri gelebilir. Eğer gelemezse yarın aramıza katılacak diye düşünüyorum. Transfer çalışmalarını yönetimle birlikte yürütüyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarla ikinci yarı başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz." diye konuştu.
Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini belirten 58 yaşındaki teknik adam, "Bazı arkadaşlar henüz aramıza katılmadı. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var. 13 Ocak'a kadar burada kamp yapıp daha sonra Rize'ye gideceğiz. Orada Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası, Gençlerbirliği ile de lig maçına çıkacağız. Burada çok iyi moral depolayıp, çok iyi çalışarak iyi bir şekilde lige başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamlamalarına karşın oynadıkları futbolla daha üst basamaklarda yer almayı hak ettiklerini vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:
"Ortaya koyduğumuz mücadele olarak 27-28 puanımız olabilirdi. Bazı maçlarda aleyhimize hatalar oldu. Futbolun içinde bunların olabileceğini söyledik. Geriye dönük yakınmayacağız. Hep önümüze baktık ve bakmaya devam edeceğiz. İlk yarıda 17 maçın sadece 2'sinde kötü oynadık. Diğer 15 maçta ise ya iyi oynadık ya da iyi mücadele ettik. Puan almaya yakın olarak taraftık. Fenerbahçe maçı dahil çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık. Bir gol atmış olabilseydik belki o maçı da kazanabilirdik. Eşik olarak bu ligde yukarıyı zorlayabilme adına iyi bir puan ama aşağıdaki takımlardan kurtulabilmek için ikinci yarıya daha iyi başlamamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz."
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