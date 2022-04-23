Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirilmesiyle çıkışa geçen Fenerbahçe, son olarak Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti.
Son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, uzun süredir böyle bir seriyi gerçekleştirememişti. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevde olduğu süreçte ligdeki en iyi 10 maçlık seriye ulaşıldı. Koç döneminde bundan önceki en iyi seri 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle Erol Bulut'a aitti.
KOCAMAN VE PEREIRA DA BAŞARMIŞTI
Fenerbahçe'de bu seri son olarak 2017/2018 sezonunun son 10 haftasında Aykut Kocaman yönetiminde yaşanmıştı. Son haftalarda çıkışa geçen Kanarya, ligi Galatasaray'ın ardında 2. olarak tamamlamıştı.
2015/2016 sezonunda da Vitor Pereira'nın yönettiği Kanarya, yine 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alınan bir seriye ulaşmıştı.
GAZİANTEP'İ YENERSE YANAL'I YAKALAYACAK
2013/2014'te tarihin en erken şampiyonluğuna ulaşan Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberliğin bulunduğu bir seriyi gerçekleştirmişti. Toplamda 14 maç kaybetmeyen Yanal'ın öğrencileri o süreçte de 12 galibiyet 2 beraberlik almıştı.
REKOR 2010/2011 SEZONUNDA
Fenerbahçe'nin en çok puan topladığı seri ise 2010/2011 sezonunda yaşandı. Aykut Kocaman ile şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekip, ligin son 18 haftasında 17 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zafere ulaşmıştı.
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