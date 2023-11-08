İsmail Hacıoğlu: Son derece mutlu ve gururluyum

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Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Çekimleri devam eden "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin tanıtım toplantısı Beyoğlu'nda Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Film ekibinin katıldığı toplantıda konuşan yönetmen Yüksel Aksu, Karaca'nın dünya müzik tarihinde özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Yüksel Aksu, çocukluk ve gençlik yıllarında çokça dinlediği Karaca'nın müzikal kariyerinde evrensel değerleri bir arada toplayıp geniş kitlelere ulaşabilme kabiliyeti olduğunu söyledi. Kendi sinema hayatında Karaca'nın izinden gittiğini vurgulayan Yüksel Aksu, "Benim için Cem Karaca sadece bir müzisyen biyografisi değil, bir Cumhuriyet, bir Türkiye biyografisidir. Aynı zamanda bir açılıştır, cereyandır, yol haritasıdır" değerlendirmesinden bulundu. REKLAM

"ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ" Yüksel Aksu, çekimlerin bitmesine 2 gün kaldığını aktararak, şu bilgileri verdi: Birçok biyografinin içinde Cem Karaca'nın gelmesi benim için bir kısmet. Ben çekmek için değişik lobiler bile yapmıştım. Kar etmedi. Aylar sonra proje bana kendi kısmetiyle geldi. Oyunculuğuna bayıldığım İsmail Hacıoğlu, inanılmaz bir çalışma sergiledi. Sanki bir doktora tezi yapar gibi acayip bir çalışma yaptı. Yönetmen Yüksel Aksu, İsmail Hacıoğlu'nun kendi isteğiyle Cem Karaca şarkılarını söylediğine işaret ederek, "Öyle bir şekilde söyledi ki etkilenmemek mümkün değildi. İnanılmaz bir duygu, yeni bir ruh koydu şarkılara ve bana çok büyük feyz verdi." diye konuştu.

"BUNU 'BABA'DAN ÖĞRENDİK" İsmail Hacıoğlu da filmde güzel bir ekibin bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti: Çekimlerden önce 1,5 ay Cem Öğet'le beraber stüdyoda şarkılara çalıştık. Güzel de oldu gibi duruyor. Günün sonunda seyirci karar verecek. Ben çok heyecanlıyım. Cem Karaca benim de çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Birçok şey öğrendim ama bugün bir yerde bir zulüm varsa İsrail'de yaşananlar gibi, korkusuzca 'Yaşasın Özgür Filistin' diyebiliyorsak, babadan (Cem Karaca) ve onun gibi abilerimizden öğrendik. Böyle bir rolü oynamaktan son derece mutlu ve gururluyum." REKLAM Filmde Toto Karaca rolünü üstlenen Yasemin Yalçın, 3 aylık bir emek olduğunun altını çizerek, "Bu işe girmemde önemli sebepler var. Bunlardan biri Yüksel Aksu'dur. Toto Karaca çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Bu işe bayrak açmış kahramanlardan biridir. Zira Müslüman kadınların sahneye çıkmadığı dönemde bu ülkede sahneye çıkma kahramanlığını göstermiş bir kadın. Onu oynamak büyük bir iş" dedi. Yasemin Yalçın, rolünü canlandırmadan önce çokça çalışma yaptığının altını çizerek, "Toto Karaca'nın gençliğine dair çok bilgi yok. Son dönemlerinden birkaç anekdot var. Onlardan yola çıkarak birlikte bir şeyler yaptık. Hakikaten büyük emek verildi" ifadelerini kullandı.

İsmail Hacıoğlu'nun, Karaca şarkılarını seslendirmesine de değinen Yasemin Yalçın, "Sadece ses benzerliği değil, aynı zamanda Cem Karaca'nın bir söyleyiş ruhu, tavrı var. Hepsi, konuşma biçimi, şarkı söyleme tarzı ve anlayışı, her şeyiyle mükemmeldi İsmail'in" yorumunu yaptı. "GURUR DUYDUĞUM BİR İŞ YAPIYORUM" Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca'yı oynayan Fikret Kuşkan da 30 yıllık arkadaşı Yüksel Aksu ile ilk kez bu filmde birlikte yer aldıklarını belirterek, Mehmet Karaca ile ilgili çok fazla bilgi olmadığını, Aksu'nun ona verdiği ipucuyla karakteri canlandırmaya çalıştığını aktardı. REKLAM Fikret Kuşkan filmle ilgili hislerini, "Yönetmenimle ve ekibimle gurur duyduğum bir iş yapıyorum. Elimizden geldiğince çok sık dokuyarak, kanaviçe gibi işleyerek, 6 hafta boyunca hiçbir sahneyi boş bırakmadık." sözleriyle dile getirdi. Oyuncu Meral Çetinkaya ise böyle bir ekiple çalıştığı için çok mutlu olduğuna işaret ederek, filmde kısa bir rolde Toto Karaca'nın teyzesi Vartiter Felekyan'ı oynadığını söyledi. Toplantıya senaristler Onur Böber ile Özden Uçar, müzik direktörü Cem Öğet ve oyuncu Kubilay Tunçer de katıldı. Film, Ocak 2024'te vizyona girecek. Fotoğraflar: "Takılıyoruz" Aşıklardan yeni fotoğraf