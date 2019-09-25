İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Şeklindeki sorular çığ gibi büyüyor. Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ve MEB ortaklığıyla açılan personel alımlarına başvuruda bulunmuşlardı. Kura sonuçlarının ise İŞKUR tarafından açıklanması bekleniyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Müdürlükleri'nde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişi için 16 - 20 Eylül'de başvurular alınmıştı. 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacağı duyuruldu. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen okullarda çalışacak. Kura sonuçları ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

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İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. 2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.