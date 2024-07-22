Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2024 TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir, hangi iller açıklandı?

        İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2024 TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Toplum Yararına Programlar (TYP) başvurularının tamamlanmasının ardından, kura çekimine geçildi. İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen kura çekiminde bazı illerde TYP kura sonuçları açıklanmaya başladı. TYP kura sonuçları nihai isim listesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden açıklanıyor. Peki, "TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir, hangi iller açıklandı?" İşte 2024 TYP kura çekim sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TYP kura çekiminin ardından sonuçlar bazı illerde açıklanmaya başladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kura sonuçlarının açıklanmasınına ardından adaylar için isim listesi sorgulama süreci başladı. Peki, "2024 TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir, hangi iller açıklandı?" İşte İŞKUR TYP kura sonucu isim listesi sorgulama...

        • 2

          İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçları, başvuru yapılan il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden yayınlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri TYP kura sonuçları isim listesini resmi internet adreslerinden paylaştı.

        • 3

          İŞTE AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ

          ADANA

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programda çalışakların isim listesini paylaştı.

          ADANA TYP SONUÇLARI

        • 4

          ADIYAMAN

          İŞKUR - TYP Kapsamında İl Müdürlüğümüzde Temizlik Personeli olarak çalıştırılacak kişiler için 09/07/2024 tarihinde saat 11:00’ de İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapılan kura çekim sonuçlarına ait Asil ve Yedek aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

          ADIYAMAN TYP SONUÇLARI

        • 5

          ANKARA

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 321184 nolu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 09.07.2024 tarih ve 09:00‘da İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen mülakatta uygun görülen kişilere ait liste ve listede adı geçenlerden istenilen belgeler ektedir." ifadelerine yer verdi.

          ANKARA TYP SONUÇLARI

        • 6

          KASTAMONU

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzde 09 Temmuz 2024 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda noter huzurunda çekilen kura sonuçları aşağıda listelenmiştir. Kurada ismi çıkanların 11.07.2019 (Perşembe) tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakların İl Müdürlüğümüze getirilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

          KASTAMONU TYP KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

          KONYA

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Yapılan açıklamada; "Toplum Yararına Programı kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 118 kişilik kontenjan verilmiştir." denildi.

          KONYA TYP SONUÇLARI

        • 7

          SİVAS

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Kura çekim sonuçlarına ait dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

          SİVAS TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Habertürk Anasayfa