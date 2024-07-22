KASTAMONU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzde 09 Temmuz 2024 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda noter huzurunda çekilen kura sonuçları aşağıda listelenmiştir. Kurada ismi çıkanların 11.07.2019 (Perşembe) tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakların İl Müdürlüğümüze getirilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KASTAMONU TYP KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

KONYA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Yapılan açıklamada; "Toplum Yararına Programı kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 118 kişilik kontenjan verilmiştir." denildi.

KONYA TYP SONUÇLARI