İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları ile ilgili aramalar yoğunlaşmaya başladı. Bilindiği üzere, belirli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı, bu program çerçevesinde okullarda personel alımı gerçekleştiriyor. TYP başvuru tarihleri ve süreçleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, TYP başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar!