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        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? 2024 İŞKUR TYP personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları

        İŞKUR TYP başvuru tarihleri: İŞKUR TYP personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

        Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştirilen personel alımlarıyla ilgili araştırmalar artış gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen bu program çerçevesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okullarda görevlendirilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, TYP başvuru tarihlerini ve sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:26
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        • 1

          İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları ile ilgili aramalar yoğunlaşmaya başladı. Bilindiği üzere, belirli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı, bu program çerçevesinde okullarda personel alımı gerçekleştiriyor. TYP başvuru tarihleri ve süreçleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, TYP başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar!

        • 2

          2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

          2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuru sürecinin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.

        • 4

          İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Kuruma kayıtlı olmak,

          18 yaşını tamamlamış olmak,

          31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

          Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

          Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

        • 5

          TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY SÜRÜYOR?

          TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

        • 6

          TYP BAŞVURULARI İÇİN İLAN YAYINLANDI MI?

          TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.

          İŞKUR TYP ALIMLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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