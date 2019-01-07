İŞKUR THY personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR THY personel alımı başvurularını yayınladı. Onlarca insanın merakla beklediği iş ilanında THY personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorusu araştırılıyor. Öte yandan, THY personel alımı son başvuru tarihi ise 10 Ocak'tır.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

00004760664 işkur ilan numarası ile yapılacak olan 100 uçak bakım teknisyeni personel alımlarına başvurulari başladı. Yaşadığınız semtin bağlı olduğu İŞKUR binasına giderek ilana başvuruda bulunabilir veya https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden (hesabınız varsa giriş yaparak, hesabınız yoksa üye olmanız yeterli) başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylar arasında Eskişehir Merkez de ikamet edenler tercih edilmektedir.

Adayların 18 ile 28 yaş aralığında bulunması gerekmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.

T.C. vatandaşı olması, 01 Ocak 1991 sonrasında doğmuş olması, Adli sicil, adli sicil arşiv kaydı ve GBT kaydı bulunmaması, vardiyalı düzende çalışabilmesi, teorik eğitimler süresince eğitim yapılacağı şehirde ve pratik eğitimlerde İstanbul'da ikameti ve kursa kesintisiz devamı kabul etmesi gerekmektedir.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmaması (İşitme kaybı, renk körlüğü, iki göz arası 4 Dioptriden fazla göz bozukluğu, BMI dengesizliği vb. ağır veya ince işçilik gerektiren işlere engel teşkil edebilecek rahatsızlıklar),birden fazla işi üstlenebilmesi, pratik ve sonuç odaklı olması, öğrenmeye ve çalışmaya hevesli olması, takım çalışmasına yatkın olması gerekmektedir.

SHGM onaylı Modül 6, Modül 7 ve Modül 11A sertifikalarına sahip olması, en az B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak (YDS:45 ve üzeri),Hidrolik ve mekanik uçak komponentlerinin arıza tespit, bakım ve onarımlarını yapabilecek, teknik resim okuyabilen ve yorumlayabilmesi gerekmektedir.

İlgilenen adayların Meslek Yüksek Okullarının; Döküm, Endüstriyel Kalıpçılık, Gemi Makineleri, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Mekatronik, Metalurji, Otomotiv Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.