Kıyı Emniyeti personel alımı yapacak! Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını açıkladı. 59 personelin alımının yapılacağı açıklama sonrası gözler başvuruların ne zaman yapılacağına ve başvuru şartlarının neler olduğuna çevrildi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
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Kıyı Emniyeti'nde görev almak isteyen vatandaşlar yapılacak işçi alımına gözleri çevirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 adet personel alımı yapacak. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar!
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59 İŞÇİ ALINACAK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 personel istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.
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22 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDECEK!
İkinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı unvanlarında olmak üzere 59 kişi alınacak.
İlana başvurular, 22 Temmuz'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
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SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?
Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi duyurulacak.
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KPSS ŞARTI ARANACAK MI?
Kıyı Emniyeti iş başvurularının değerlendirilmesi için adayların KPSS sınavında minimum 60 puan yapmış olması gerekiyor.