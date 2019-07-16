16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İŞKUR 16 Temmuz kamu ilanları yayımlandı. Binlerce vatandaş İŞKUR sayesinde yeni işine kavuşmak istiyor. Farklı şehirlerde farklı meslek dalları İŞKUR tarafından yayımlandı. İşte İŞKUR kamu ilanları: SGK, MEB, MSB personel alımı! İŞKUR başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR'A KİMLER BAŞVURABİLİR?
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
İŞKUR' a kayıtlı ve işsiz olmak,
15 yaşını doldurmuş olmak,
Başvuru yapacağı ilandaki işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
İŞKUR İŞ İLANLALARI EKRANINA NASIL ULAŞILIR?
T.C. Kimlik No ve Şifre girilerek Giriş butonuna basıldığında kullanıcının işlem yapabileceği işveren
Kullanıcı ekranı açılır.
Online İşlemler - İstihdam – Açık iş ilanları menüsü seçilerek Açık iş ilanları ekranına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda il ve ilçeye Göre, il ve mesleğe Göre, il meslek ve Kişisel Duruma Göre, Hızlı Arama,
Detaylı Arama, Talep Numarasına Göre, Anahtar Kelime ile seçenekleri kullanılarak Açık iş ilanları
görüntülenebilir.
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