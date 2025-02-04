İŞKUR iş ilanları 2025: İŞKUR temizli görevlisi, şoför, güvenlik, ön muhasebe, paketleme işçisi başvurusu nasıl yapılır?
İş arayanlar için İŞKUR iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin hemken hemen her yerinde temizlik görevlisi, şoför, hasta ve yaşlı bakım elemanı, depo sevkiyat sorumlusu, yangın tesisatçısı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi gibi pek çok alanda eleman alımı yapıyor. Peki İŞKUR iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?
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İŞKUR iş ilanları araştırılıyor. Kendilerine uygun ilanları kontrol eden vatandaşlar başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilirler. İşte, 2025 İŞKUR güncel iş ilanları
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İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR resmi web sitesine giriş yapın (www.iskur.gov.tr)
İş arayan girişi yaparak sisteme üye olun.
Açık iş ilanları sayfasına girin ve şehir ya da meslek bazında filtreleme yaparak uygun ilanları bulun.
Başvurmak istediğiniz pozisyonu seçin ve başvuru şartlarını inceleyin.
“Başvur” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın.
İŞKUR GÜNCEL AÇIK İŞ İLANLARI
İŞKUR’un güncel ilanlarına göre, Türkiye’nin dört bir yanında depo sevkiyat sorumlusu, yangın tesisatçısı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi, ön muhasebeci, büro memuru, kasiyer gibi birçok farklı pozisyonda personel alımı yapılacak.
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Elektrik teknikeri
Aşçı
Kasap
Sekreter
Kasiyer
Büro memuru
Makam şoförü
Ön muhasebeci
Yazılım mühendisi
Depocu
Güvenlik görevlisi
Temizlik görevlisi
Beden işçisi
Muhasebe elemanı
Kurye
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