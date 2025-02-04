İŞKUR iş ilanları 2025: İŞKUR temizli görevlisi, şoför, güvenlik, ön muhasebe, paketleme işçisi başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR resmi web sitesine giriş yapın (www.iskur.gov.tr)

İş arayan girişi yaparak sisteme üye olun.

Açık iş ilanları sayfasına girin ve şehir ya da meslek bazında filtreleme yaparak uygun ilanları bulun.

Başvurmak istediğiniz pozisyonu seçin ve başvuru şartlarını inceleyin.

“Başvur” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın.

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İŞKUR GÜNCEL AÇIK İŞ İLANLARI

İŞKUR’un güncel ilanlarına göre, Türkiye’nin dört bir yanında depo sevkiyat sorumlusu, yangın tesisatçısı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi, ön muhasebeci, büro memuru, kasiyer gibi birçok farklı pozisyonda personel alımı yapılacak.