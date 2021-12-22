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İŞKUR güncel personel alımı ve iş ilanları: En az ilkokul mezunu!

İŞKUR en az ilkokul mezunu binlerce personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR güncel memur ve personel alımı ilanları

İŞKUR personel ve memur alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Özellikle iş arayışında olanlar, İŞKUR personel alımı ilanları ile kendilerine yönelik bir istihdam olup olmadığını öğreniyor. İŞKUR güncel iş ilanları listesi ile adaylardan istenen özellikler, şartlar ve başvuru tarihleri gibi diğer detaylar da paylaşılıyor. İşte, 22 Aralık 2021 KPSS şartlı ve KPSS şartsız, İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, başvuru tarihleri

22.12.2021 - 10:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İŞKUR, Aralık ayı sonu itibarı ile iş arayanların imdadına koşmaya devam ediyor. İŞKUR güncel iş ilanları listesi, kurumun resmi internet sitesinde yayınlandı. İŞKUR personel alımı ilanlarında, adaylardan istenen özellikler, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylar da aktarıldı. İŞKUR iş ilanlarında belirlenen maaş aralıkları ise değişiklik gösteriyor.

    EN AZ İLOKUL MEZUNU BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    İşte, 22 Aralık 2021 İŞKUR'un duyurduğu personel ve memur alımı ilanları;

  • İŞKUR İŞ İLANLARI LİSTESİ - 22 ARALIK 2021

    Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik gösterebilmektedir.

    İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken bazı ilanlarda ise böyle bir şart yer almamaktadır. 

    GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • İş arayanların, güncel İŞKUR iş ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekmektedir.

    Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

    • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

    • Çalışma yeri bilginizi girin.

    • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

    • İşyeri seçin.

    • Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

    • İşyeri unvanını girin.

    • Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

    Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

  • İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR? 

    İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur’un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur’a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

    İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

    - Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur’un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

    - Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

    - Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

    - Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

    - İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

    - Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

    - Bilgilerin girilmesi ve adımların tamamlanmasından sonra işçinin profil oluşturması tamamlanmaktadır.

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