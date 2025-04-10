İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman ödenecek? 2025 İŞKUR Gençlik maaşı programı ödeme tarihleri

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?

Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlenen 1.083 TL cep harçlığı ödenir. Haftada 1 gün katılım sağlayanlar ayda 4 bin 332 lira ödeme alacak. Çalışma günü haftada iki gün olaraklara ise 8 bin 664 lira ve üç gün olaranlara 12 bin 996 lira maaş yatırılacak.