Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı seçilen Hamza Yusuf, sosyal medya hesabından Başbakanlık resmi konutunda ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı

Giriş: 29.03.2023 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı
İskoçya'nın yeni başbakanı ilk gününde namaz kıldırdı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İskoçya'da dün yapılan seçimle bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim." diye yazdı.

PAKİSTAN ASILLI

İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.

Şubat ayında Başbakan Nicola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğine kullanılan oyların yüzde 52'sine tekabül eden 26 bin 32 oy ile seçilen 37 yaşındaki Yusuf, rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti.

Pakistan asıllı Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu belirtmiş ve "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." demişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu
Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu
İskoç Ulusal Partisi liderliği için 3 aday yarışacak
İskoç Ulusal Partisi liderliği için 3 aday yarışacak
İskoçya'da Viking Festivali
İskoçya'da Viking Festivali
İBB Şehir Tiyatroları nisanda 35 oyunu seyirciyle buluşturuyor
İBB Şehir Tiyatroları nisanda 35 oyunu seyirciyle buluşturuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.