İskoçya, ıssız adada çalışacak 2 kişiyi arıyor

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İskoçya'nın Skye Adası'nda Trotternish yarımadasının doğusunda yer alan Rona Adası, 16. yüzyılda korsanların sığınağı olmasıyla ünlüydü. Şimdi bu adada görev yapacak 2 kişi aranıyor.

Bu 'benzersiz görev' adadaki iki tatil mülküne yardımcı olmanın yanı sıra 180 yerleşik geyiğe yardımcı olmayı da içeriyor. Bu küçücük bölgede sadece dört kulübe bulunuyor, dükkan ya da bar bulunmuyor ve buraya sadece tekneyle ulaşılabiliyor.

İlana göre, başarılı adayların "mülk ve mülk bakımı ve yönetimi, temizlik, lojistik ve geyik yönetimi" dahil olmak üzere çeşitli rolleri yerine getirmesi bekleniyor.

Rona'nın şebekeden bağımsız olması nedeniyle kişilerin güneş panelleri, jeneratörler hakkında bilgi sahibi olması ya da öğrenmeye istekli olması da bekleniyor.

Ardochy ve Rona Estate'in ada müdürü Bill Cowie, The Daily Record'a "Kendini gerçekten ada yaşamımıza ve açık hava çalışmalarımıza adayacak hevesli bir ortak arıyoruz. Tıpkı adanın kendisi gibi kendi kendine yeten, dirençli biri. Ada bizim evimiz ve yaşam alanımız ve doğru adayın tıpkı bizim gibi adaya aşık olacağını biliyoruz" diye konuştu.

Aranılan nitelikler ve deneyim güçlü bir maaş paketi sunulacağı belirtilse de tam fiyatın görüşmelerde adaylara söyleneceği de belirtildi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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