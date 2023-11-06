İskoçya Başbakanı Yusuf'un eşinin ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Eve döndüler

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan ailesinin, İskoçya'daki evlerine döndüğünü belirterek, "Barış için ve Gazze'de masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yusuf, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İskoçya'ya dönen kayınvalidesi ve kayınpederinin de yer aldığı aile fotoğrafını paylaşarak, aile üyelerinin güvende olduklarını ve eve döndüklerini belirtmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Foto: İHA

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, "Elbette çok sevinçliyiz fakat kayınpederim, 'Kalbim ikiye bölündü, kalbim annem, oğlum ve torunlarımla birlikte Gazze'de.’ dedi. Daha sonra bana onlara veda etmenin ne kadar zor olduğunu anlatırken ağladı." ifadelerine yer verdi.

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Ailesinin, kayınpederi ve kayınvalidesini İskoçya'daki evlerinde görmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Yusuf, “Ancak düşüncelerimiz, ayrılamayan ve savaş bölgesinde sıkışıp kalanlarla birlikte. Barış için ve Gazze'de masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.