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İBB koronavirüs sebebiyle faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir uygulama başlatıyor.

Uygulama kapsamında ödeme zorluğu çeken vatandaşlar İSKİ ve İGDAŞ faturalarını https://askidafatura.ibb.gov.tr/ adresine iletebiliyor. Yarından itibaren ise yüklenen faturalar 'askıya çıkmaya' başlayacak.

Buradan hayırsever İstanbullular seçtikleri faturayı ödeyebilecek.

'BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Askıda Fatura uygulamamıza başlıyoruz. Aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.