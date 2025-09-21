Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ su kesintisi programı ile 22 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek ve sular ne zaman gelecek?

        İSKİ su kesintisi programı ile 22 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek ve sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yayımladığı güncel duyuruların ardından, planlı su kesintileri vatandaşların gündeminde yer aldı. Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde 22 Eylül 2025 Pazartesi günü su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesintisi olacak? İşte, 22 Eylül Pazartesi günü için İSKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintisi listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 20:45 Güncelleme: 21.09.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılacak planlı su kesintileriyle ilgili açıklamasını yayımladı. Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ilçe ve mahalleleri kapsayan kesintiler için sorgulama ekranı da vatandaşların kullanımına açıldı. İSKİ’nin güncel duyuruları ve sorgulama sistemi üzerinden, su kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağı kolayca öğrenilebiliyor. İşte, 22 Eylül tarihli İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı…

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Habertürk Anasayfa