Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Ocak Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca ilçelerinde 8 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

8 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Mimaroba Mah,Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Karaağaç Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ulus Mah,Yenimahalle,Türkoba Mah,Pınartepe Mah,Sinanoba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Atatürk Mah,19 Mayıs Mah,Ahmediye Mah,Cumhuriyet Mah,Güzelce Mah,Hürriyet Mah,Fatih Mah,Dizdariye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah] Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah,Sahil Mah,Yakuplu Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Kavaklı Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah,Mimar Sinan Silivri Mah,Yeni Mah,Semizkumlar Mah,Cumhuriyet Mah,Alibey Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah],Fatih Silivri Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.