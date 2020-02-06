Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Şubat Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Silivri ve Bağcılar ilçelerinde 6 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ 6 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-06 10:10:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.