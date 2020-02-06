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İSKİ Su kesintisi 6 Şubat 2020: Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ve Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

06.02.2020 - 10:10 | Güncelleme:
İSKİ Su kesintisi 6 Şubat 2020

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Şubat Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Silivri ve Bağcılar ilçelerinde 6 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ 6 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-06 10:10:04.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Semizkumlar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-06 09:29:36.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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