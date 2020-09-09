Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Eylül Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 9 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 EYLÜL 2020

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2020 08:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2020 08:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.