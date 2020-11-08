16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 8 Kasım 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 8 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.11.2020 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.11.2020 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.