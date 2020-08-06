Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Ağustos Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde 6 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 AĞUSTOS 2020



İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.08.2020 08:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Mehter Ceşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.08.2020 08:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.