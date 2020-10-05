Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

İSKİ İstanbul su kesintileri: 5 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Sultangazi, Çatalca, Ümraniye, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

05.10.2020 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ İstanbul su kesintileri: 5 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Sultangazi, Çatalca, Ümraniye, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 5 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 EKİM 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:05.10.2020 10:18
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Kemankeş Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Yenişehir Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Cihangir Mah,Emekyemez Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Mimi Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Muradiye Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Türkali Mah,Cihannuma Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah,Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 10:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Rasimpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 10:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 11:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 10:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Nakkaş Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:İstiklal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ferah Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 10:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bir de makyajlı halini görün
Bir de makyajlı halini görün
Sıla'nın deniz keyfi... Tekne pozuna beğeni yağdı
Sıla'nın deniz keyfi... Tekne pozuna beğeni yağdı
Köpek ağzında getirmişti... Kafatası olayında yeni gelişme
Köpek ağzında getirmişti... Kafatası olayında yeni gelişme
Eski Türkiye güzeli: El el çok daha güçlüyüz
Eski Türkiye güzeli: El el çok daha güçlüyüz
İSKİ 4 Ekim İstanbul su kesintileri
İSKİ 4 Ekim İstanbul su kesintileri
İSKİ 1 Ekim İstanbul su kesintileri
İSKİ 1 Ekim İstanbul su kesintileri
İSKİ 30 Eylül İstanbul su kesintileri
İSKİ 30 Eylül İstanbul su kesintileri
İSKİ 29 Eylül İstanbul su kesintileri
İSKİ 29 Eylül İstanbul su kesintileri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X