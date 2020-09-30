Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Eylül Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Silivri ilçelerinde 30 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 EYLÜL 2020

Eyup Sultan ilcesi; Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeykoy,Yesilpinar, Aksemsettin ve Circir mahallelerinde meydana gelen su kesintisi 30 Eylül 2020 Carsamba saat 11.00'de bitecektir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.09.2020 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.09.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.09.2020 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.09.2020 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.