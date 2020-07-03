Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Temmuz Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Adalar ve Çekmeköy ilçelerinde 3 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 HAZİRAN 2020

İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Burgaz Adası Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.07.2020 23:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 03.07.2020 00:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.