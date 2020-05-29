Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Mayıs Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Pendik, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 29 Mayıs 2020 günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ - 13 NİSAN 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah,Bolluca Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.05.2020 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.05.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.05.2020 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Kandilli Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.05.2020 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.