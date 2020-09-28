Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 28 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 28 EYLÜL 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2020 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2020 08:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2020 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.