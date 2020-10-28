Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 28 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 28 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 28 EKİM 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah,Mimaroba Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 06:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah,Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.10.2020 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Çiftlikköy Merkez Mah,Kalfa Mah,Başak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2020 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.